Apple scarica Siri sui server Google | cosa significa per il futuro dell’assistente virtuale è allarme per la privacy

Apple avrebbe chiesto a Google di configurare server nei propri data center per supportare una futura versione di Siri alimentata dal modello di intelligenza artificiale Gemini. Questa mossa, secondo alcune fonti, segnerebbe un cambiamento importante nella gestione dei dati dell’assistente virtuale. La notizia ha suscitato attenzione sulla possibile collaborazione tra le due aziende e sui rischi legati alla privacy degli utenti.

In una mossa che avrebbe dell'incredibile fino a pochi anni fa, Apple avrebbe chiesto a Google di valutare la possibilità di configurare server nei propri data center per eseguire una futura versione di Siri alimentata da Gemini, il modello di intelligenza artificiale di Mountain View. La notizia, riportata da The Information, segna un punto di svolta nelle strategie cloud di Cupertino e solleva interrogativi profondi sul futuro dell'assistente virtuale più famoso (e spesso deriso) dell'ecosistema iOS. Attualmente, Apple gestisce le richieste di intelligenza artificiale più complesse attraverso Private Cloud Compute, un sistema proprietario che funziona su server Apple equipaggiati con chip silicon progettati dalla stessa azienda.

Apple ha scelto Google per la nuova SiriApple ha scelto Google per potenziare le sue funzionalità di intelligenza artificiale per prodotti come Siri.

