Anticipa la scelta del percorso universitario con la Summer School dell’Università Campus Bio-Medico di Roma Scopri di più all’Open Day del 14 marzo

L’Università Campus Bio-Medico di Roma organizza un Open Day sabato 14 marzo alle 15:00, offrendo agli studenti delle scuole superiori l’opportunità di conoscere la Summer School e di orientarsi nel percorso universitario. L’evento si svolge presso l’ateneo e prevede la possibilità di scoprire i programmi di studio e le attività proposte dall’università. L’ingresso è aperto a tutti gli interessati.

Orientarsi nel mondo universitario non è mai stato così semplice. Per supportare gli studenti delle scuole superiori nella scelta del proprio percorso di studi, l'Università Campus Bio-Medico di Roma (UCBM) apre le sue porte sabato 14 marzo, alle ore 15:00, per un Open Day interamente dedicato alla Summer School 2026. L'evento si terrà presso la sede universitaria in via Alvaro del Portillo 21, Roma. La Summer School è un percorso di orientamento esperienziale pensato per chi vuole "mettersi alla prova" prima del diploma. Non si tratta di semplici lezioni frontali, ma di una settimana di immersione totale nella vita universitaria: lezioni interattive, laboratori hands-on, simulazioni, project work e momenti di confronto con docenti e studenti universitari.