Si terrà in via Copparo con bambini da 7 a 12 anni Summer Camp dal 15 giugno

Il Ferrara Calcio Summer Camp prenderà il via il 15 giugno in via Copparo e sarà dedicato a bambini tra i 7 e i 12 anni. L’iniziativa viene organizzata dall’Ars et Labor, che ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per questa attività estiva. Il campus si svolgerà nel mese di giugno e coinvolgerà i giovani appassionati di calcio della zona.

Non c'è solo la prima squadra nei pensieri dell'Ars et Labor, che a partire dal 15 giugno varerà il Ferrara Calcio Summer Camp. Curiosamente il giorno dopo l'ultimo atto dei playoff nazionali di Eccellenza, che si spera possano spalancare per la Spal le porte della serie D. Tornando al camp, si tratta di un appuntamento dedicato a tutti i bambini e bambine dai 7 ai 12 anni che vogliono vivere un'estate all'insegna del calcio, del divertimento e della crescita sportiva. Ferrara Calcio Summer Camp si svolgerà presso il centro sportivo Fabbri di via Copparo, un ambiente sicuro, stimolante e sotto l'occhio attento di istruttori qualificati del settore giovanile biancazzurro.