Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma | 16 e 17 Maggio 2026

A Roma si terrà un evento dedicato alla carta d’identità elettronica nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio 2026. L’iniziativa prevede l’apertura di uffici pubblici per consentire ai cittadini di informarsi e ottenere assistenza riguardo alla nuova documentazione digitale. Durante l’open day, sarà possibile ricevere chiarimenti sulle procedure e sulla richiesta della carta elettronica presso gli sportelli dedicati. L’evento si svolge in due giornate consecutive, con orari e dettagli che saranno comunicati in seguito.

Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 16 e domenica 17 maggio. Previste le aperture straordinarie dei Municipi V, X, XI e XII nella giornata di sabato mentre gli ex PIT e del punto di rilascio di via Petroselli, 52 saranno aperti anche domenica. L’invito è rivolto in particolare a chi è ancora in possesso della carta d’identità cartacea (CIC), che avrà priorità nell’accesso al servizio durante gli open day. Si ricorda infatti che dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Open Day Carta d’Identità Elettronica

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