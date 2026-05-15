Open day a Viterbo | formazione post diploma tra verde impresa e agroalimentare

A Viterbo si è svolto un open day dedicato all’orientamento post diploma, durante il quale sono stati presentati diversi percorsi di formazione gratuiti. L’evento ha illustrato opzioni che spaziano tra settori come il verde, l’impresa e l’agroalimentare, con incontri informativi sulle opportunità di tirocinio e formazione pratica. La giornata ha coinvolto studenti, famiglie e operatori del settore, offrendo informazioni dettagliate sui programmi di studio e sulle modalità di accesso.

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