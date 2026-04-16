Open day ITS Agro a Roma il 18 aprile | una mattinata per conoscere i corsi post diploma tra verde impresa e valorizzazione agroalimentare

Il prossimo 18 aprile, dalle 10 alle 13, si terrà un open day presso la sede di Roma di ITS Academy Agroalimentare, in Via di Vigna Murata 573. L’evento permette di conoscere i corsi post diploma dedicati a settori come il verde, l’impresa e la valorizzazione agroalimentare. La giornata offre l’opportunità di visitare la sede e ottenere informazioni direttamente dal personale dell’istituto.

Nuovo appuntamento a Roma con gli open day di ITS Agro. Sabato 18 aprile, dalle 10.00 alle 13.00, ITS Academy Agroalimentare organizza un nuovo open day nella sede di Roma, in Via di Vigna Murata 573. L’appuntamento è rivolto a studenti, famiglie e a tutti coloro che stanno valutando un percorso.🔗 Leggi su Romatoday.it

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