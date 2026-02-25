Formazione civica Franchi | I percorsi per il post diploma

Stefano Tenti ha avviato la quinta edizione della Scuola di Formazione Civica, spinta dalla crescente richiesta di approfondimenti sull’educazione civica e l’orientamento post diploma. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Tra Tevere e Arno, offre percorsi pratici e approfondimenti per giovani e adulti interessati a sviluppare competenze civiche. La partecipazione si conferma numerosa, con studenti che cercano strumenti concreti per affrontare il futuro. La scuola continua a essere un punto di riferimento nel panorama formativo locale.

Giunta alla quinta edizione, la Scuola di Formazione Civica promossa dall'Associazione culturale Tra Tevere e Arno, su ideazione del dottor Stefano Tenti, si conferma uno spazio di riflessione e approfondimento sui grandi temi dell' educazione civica e dell' orientamento. Tra le relatrici c'è Erica Franchi, già docente di inglese alle scuole superiori, oggi libera professionista nel campo della formazione: stamani sarà all'Isis VAldarno. Professoressa Franchi il suo contributo alla Scuola di Formazione Civica non è una novità. "No, collaboro già da qualche anno. All'interno del programma è stata inserita una parte specifica sull'orientamento, che è diventata elemento centrale anche nelle linee guida ministeriali sull'educazione civica.