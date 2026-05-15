Open Day a Linate | due giorni per scoprire il mondo all’Aeronautica Militare

Oggi e domani, l’Aeroporto Militare di Linate ospiterà un Open Day, offrendo al pubblico l’opportunità di visitare le strutture militari e conoscere da vicino le attività dell’Aeronautica Militare. Durante le due giornate saranno accessibili aree normalmente non aperte al pubblico e saranno organizzate visite guidate e dimostrazioni con mezzi e velivoli dell'ente. L’evento si svolge nel rispetto delle normative di sicurezza e senza la presenza di eventi o iniziative commerciali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Milano, 15 maggio 2026 - È tutto pronto per l’Open Day che oggi e domani vedrà le porte aperte all’Aeroporto Militare di Linate. Ieri, tra temporali, squarci di sole e arcobaleni, sono atterrati uno ad uno gli aerei che saranno esposti al pubblico. A fare gli onori di casa è stato il Colonnello Fabio Saccotelli, Comandante del Quartier Generale del Comando Aeroporto di Linate. Open Day a Linate: porte aperte all’Aeronautica Militare (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) In esposizione, tra gli altri, ci saranno l’Eurofighter, il Tornado e numerosi altri velivoli dell’Aeronautica Militare. Oltre alla difesa aerea nazionale, l’Aeronautica... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Open Day a Linate: due giorni per scoprire il mondo all’Aeronautica Militare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The welfare officer has come to investigate Rachel's living conditions - what will she decide Sullo stesso argomento A Linate l'open day dell'aeronautica con veri aerei ed elicotteri militariDue giorni per celebrare con la cittadinanza i 101 anni dal primo insediamento di un comando dell'aeronautica militare a Milano. Fregene, “Legalmente Marciando”: due giorni dedicati alla legalità con l’Aeronautica MilitareFiumicino, 13 marzo 2026 – A Fregene due giornate dedicate alla promozione della legalità e dei valori istituzionali. Open day a Linate: porte aperte all’Aeronautica MilitareOpen Day a Linate: porte aperte all’Aeronautica Militare ... msn.com L' #AeronauticaMilitare apre le porte del Comando Aeroporto di Milano Linate per celebrare insieme alla cittadinanza un traguardo speciale: 101 anni dalla presenza del primo Comando aeronautico nella città di Milano. Per partecipare clicca il link ? fb. x.com Aeronautica Militare, il 15 e 16 maggio open day al Comando Aeroporto di LinateL'Aeronautica Militare apre le porte al pubblico del Comando Aeroporto di Milano-Linate per celebrare insieme i 101 anni dall'insediamento del primo Comando aeronautico nella città di Milano. L'appunt ... ansa.it