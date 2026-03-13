Fregene Legalmente Marciando | due giorni dedicati alla legalità con l’Aeronautica Militare

A Fregene si svolgano due giorni dedicati alla legalità, organizzati dall’Aeronautica Militare. L’evento si svolge nel centro cittadino e coinvolge diverse attività rivolte alla promozione dei valori istituzionali e del rispetto delle norme. Sono previste esposizioni, dimostrazioni e incontri con i militari, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sulla tutela della legalità. La manifestazione si conclude dopo due giornate di iniziative.

Fiumicino, 13 marzo 2026 – A Fregene due giornate dedicate alla promozione della legalità e dei valori istituzionali. Venerdì 20 e sabato 21 marzo 2026 si svolgerà l’iniziativa “Legalmente Marciando”, un evento educativo e civico organizzato con il patrocinio del Comune di Fiumicino. L’appuntamento è in programma in Piazza Largo Riva Trigoso, in via Porto Conte, e coinvolgerà studenti e cittadini con attività formative e momenti di incontro dedicati alla cultura della legalità. Una giornata dedicata alle scuole. La prima giornata, venerdì 20 marzo, sarà rivolta agli studenti degli istituti scolastici. Le attività si svolgeranno dalle ore 9:00 alle 13:00 e si apriranno con i saluti istituzionali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

