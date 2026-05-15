Mercoledì 20 maggio, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite dovrebbe votare su una risoluzione riguardante le azioni per il clima. Gli Stati Uniti si oppongono alla proposta, mentre l’Europa cerca di modificare il testo, chiedendo di ridurne la portata. L’Italia non è presente tra i paesi che si sono pronunciati pubblicamente sulla questione o che hanno adottato una posizione ufficiale nel dibattito. La discussione si svolge in un contesto di tensioni tra le diverse aree geografiche.

Mercoledì 20 maggio l’Assemblea generale dell’Onu vota la risoluzione che dovrebbe trasformare in azione politica il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 23 luglio 2025: i giudici dell’Aia, all’unanimità, hanno stabilito che proteggere il sistema climatico è un obbligo giuridico per gli Stati, che il fallimento nella dismissione dei combustibili fossili può costituire atto illecito internazionale, che la mancata regolazione delle imprese sotto la propria giurisdizione apre la strada alla responsabilità statale. Una sentenza priva di vincolatività formale, che certifica però l’inazione climatica come violazione del diritto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Onu, verso il voto sulla risoluzione sul clima: gli Usa contro, l’Europa spinge per annacquare il testo. E l’Italia? Assente

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Other Obligations and Disclosure Requirements Part III 5 7c

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