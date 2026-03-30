L'assemblea generale dell'Onu ha approvato una risoluzione che definisce la tratta degli schiavi africani come il più grave crimine contro l'umanità. L'Europa si è astenuta durante il voto, mentre gli Stati Uniti e Israele si sono opposti alla proposta. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente sulla questione della schiavitù moderna e delle sue implicazioni legali.

L’Europa si è astenuta e gli Stati Uniti hanno votato contro la risoluzione con cui l’assemblea generale dell’Onu ha riconosciuto la tratta degli schiavi africani come “il più grave crimine contro l’umanità”. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Per l’ONU la tratta degli schiavi fu «il più grave crimine contro l’umanità»Lo dice una risoluzione che ha un forte valore simbolico ma anche possibili effetti: Stati Uniti, Israele e Argentina hanno votato contro La...

L’Onu proclama la tratta degli schiavi africani “il più grave crimine contro l’umanità”“Siamo qui riuniti oggi per proclamare la verità e proseguire il cammino verso la guarigione e la giustizia riparativa”, ha dichiarato Mahama.

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Onu: schiavitù Africa crimine grave. Si astiene l’Europa, votano contro Usa e Israele