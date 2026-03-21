Verso il referendum voto il testo o voto il contesto?

A Bergamo, la campagna referendaria ha visto la partecipazione di vari attori, con dibattiti e confronti pubblici che hanno coinvolto cittadini e rappresentanti politici. Durante il periodo, sono stati organizzati incontri e iniziative per discutere il testo referendario e il suo contesto. La campagna è stata caratterizzata da momenti di confronto aperto e da una forte presenza di manifestazioni pubbliche.

Bergamo. Lo svolgimento della campagna referendaria, nella quale sono state coinvolte tutte quante le classi dirigenti del Paese, politici, giornalisti, opinion leader, magistrati, avvocati, giudici e pubblici ministeri, vescovi e teologi, parroci e curati, attori e scrittori, comici e soubrette, cantanti e rapper. – ma sono rimaste ai margini le classi dirigenti imprenditoriali! – ha svelato più di mille sondaggi le nervature più profonde dello spirito pubblico del Paese. Questa anatomia “in corpore vivo” rivela che l’antica e feroce frattura guelfighibellini ha subito molte metamorfosi lungo i secoli, ma pare essere la faglia di Sant’Andrea che tuttora attraversa nel profondo la società italiana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Referendum, l’ultima disperata trappola della sinistra per rinviare il voto: accolto il “cambio del testo”L’ultimo tentativo dell’armata Brancaleone di sinistra per provare a far slittare la data del referendum sulla riforma della giustizia ha trovato... Verso il referendum, "Voto no per patriottismo costituzionale""Riguardo all’ormai imminente referendum, mi pongo e propongo una domanda preliminare da semplice cittadino e da aclista che crede da sempre nel... Guida per il Referendum della Giustizia: votiamo SÌ. Contenuti utili per approfondire Verso il referendum voto il testo o... Temi più discussi: Verso il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura; Verso il referendum, Voto no per patriottismo costituzionale; Referendum, ecco la scheda: ultime schermaglie verso il voto; Verso il referendum sulla magistratura. Verso il referendum , voto il testo o voto il contesto?Bergamo. Lo svolgimento della campagna referendaria, nella quale sono state coinvolte tutte quante le classi dirigenti del Paese, politici, giornalisti, opinion leader, magistrati, avvocati, giudici e ... bergamonews.it Referendum giustizia, a Foggia la Maratona verso il voto: in piazza artisti, magistrati e società civileMercoledì sera Piazza Umberto Giordano a Foggia ospiterà la serata conclusiva della campagna referendaria promossa dal Comitato Società Civile per ... immediato.net Si va verso la chiusura di stagione invernale nel Primiero. Il finale affidato a tre eventi tra sci alpino, freeride e scialpinismo facebook 20/3/26. Dopo la messa, in serata, verso le 21, nella stessa chiesa p. Ermes Ronchi ha proposto approfondite e stimolanti riflessioni sulla figura straordinaria di S. Giuseppe, uomo "giusto", sposo di Maria, custode del Figlio di Dio, patrono della Chiesa univers x.com