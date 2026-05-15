Omicidio Massa i risultati dell' autopsia | Giacomo Bongiorni colpito al volto dal pugile poi il calcio alla testa a terra

L'autopsia sull'uomo ucciso a Massa ha rivelato che è stato colpito al volto da un pugile, successivamente calciato alla testa mentre giaceva a terra. Gli esami medico-legali indicano che la causa della morte deriva da una combinazione di traumi e lesioni. I risultati degli accertamenti forniscono dettagli sulle modalità dell'aggressione e sugli eventuali danni alla testa e al volto. Le indagini continuano per chiarire il contesto e le responsabilità dell'evento.

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