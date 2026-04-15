Massa | i video il pugile minorenne e l’autopsia Cosa sappiamo dell’omicidio di Giacomo Bongiorni

Nella città di Massa si stanno seguendo le indagini sull’omicidio di Giacomo Bongiorni, un minorenne coinvolto in una vicenda di violenza improvvisa e brutale. Le autorità hanno acquisito immagini di videosorveglianza prive di audio e stanno analizzando testimonianze ancora parziali. Sono in corso accertamenti medico-legali per chiarire le cause della morte e ricostruire la dinamica dei fatti.

(Adnkronos) – Una sequenza di violenza improvvisa, brutale e letale, ricostruita attraverso immagini di videosorveglianza senza audio, testimonianze ancora frammentarie e accertamenti medico-legali in corso. È il quadro su cui stanno lavorando la Procura di Massa e la Procura per i Minorenni di Genova nell’inchiesta sull’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo un’aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi in piazza Felice Palma, nel centro di Massa, a pochi passi dal Municipio. La vicenda ha scosso profondamente la comunità apuana e ha portato all’iscrizione di cinque giovani nel registro degli indagati: due maggiorenni e tre minorenni, tutti accusati – a vario titolo – di concorso in omicidio volontario e rissa aggravata.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Omicidio di Massa: terminata l’autopsia su Bongiorni, il minorenne fermato a Genova è un pugileÈ stato conferito oggi l’incarico per l’esame medico-legale sul corpo di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso nella notte tra sabato e domenica in...