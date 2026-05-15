Omicidio Giacomo Bongiorni depositata l'autopsia | Morte causata da pugni calcio al volto e caduta a terra
La Procura ha reso noti i risultati dell’autopsia sul corpo di Giacomo Bongiorni, morto a Massa dopo una lite in piazza con cinque giovani. L’esame ha evidenziato che la morte è stata causata da pugni, un calcio al volto e una caduta a terra. La relazione specifica le cause delle ferite e le modalità dell’intervento medico. La notizia arriva dopo che il corpo dell’uomo è stato trovato senza vita in strada.
La Procura ha depositato i risultati dell'autopsia eseguita sul corpo di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto a Massa dopo una lite in piazza con cinque giovani. Dagli esami emerse cause del decesso multiple, tra cui pugni, un calcio al volto e l'impatto della testa nella caduta. Attualmente sono indagate sei persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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