Omicidio Giacomo Bongiorni depositata l'autopsia | Morte causata da pugni calcio al volto e caduta a terra

La Procura ha reso noti i risultati dell’autopsia sul corpo di Giacomo Bongiorni, morto a Massa dopo una lite in piazza con cinque giovani. L’esame ha evidenziato che la morte è stata causata da pugni, un calcio al volto e una caduta a terra. La relazione specifica le cause delle ferite e le modalità dell’intervento medico. La notizia arriva dopo che il corpo dell’uomo è stato trovato senza vita in strada.

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