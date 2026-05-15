Omicidio di Massa Giacomo Bongiorni sarebbe morto per calci pugni e una caduta | i risultati dell’autopsia

Nella notte tra l’11 e il 12 aprile, un ragazzo è stato vittima di un'aggressione in una zona di Massa. Secondo i risultati dell’autopsia, la morte è stata determinata da una serie di concause tra cui calci, pugni e una caduta. L’episodio ha coinvolto diversi giovani, tra cui anche un minorenne. La polizia sta svolgendo indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e identificare tutti i responsabili.

Una serie di concause avrebbe causato la morte di Giacomo Bongiorni, ucciso a Massa nella notte tra l’11 e il 12 aprile in seguito a un’aggressione di un gruppo di ragazzi, tra cui un minorenne. È quanto emerso dall’autopsia effettuata del professor Francesco Ventura dell’Università di Genova, depositata nella procura massese. Il 47enne si trovava in compagnia di suo figlio di 11 anni, quando si è ritrovato al centro di una rissa con cinque di giovani. L’autopsia quindi non riconosce una causa dominante per la morte di Bongiorni. Tra gli elementi considerati rilevanti figurano i pugni sferrati dal ragazzo minorenne, indicato come esperto nella boxe, a cui è seguita la caduta dell’uomo con l’impatto violento della testa contro l’asfalto e un calcio al volto inferto da uno degli altri indagati mentre la vittima si trovava già a terra. 🔗 Leggi su Open.online

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OM1CIDIO GIACOMO BONGIORNI: essere un pugile è un'aggravante #shorts

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