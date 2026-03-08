Giallo nella residenza di Lavazza a Torino trovato morto il giardiniere-custode | Persona a noi cara era parte della famiglia

Nella residenza di Lavazza a Torino è stato trovato senza vita il giardiniere-custode, considerato una persona molto vicina alla famiglia. L’episodio è avvenuto sabato 7 marzo e ha coinvolto l’abitazione del vicepresidente del gruppo Lavazza, noto nel settore del caffè espresso. La scoperta ha suscitato attenzione, mentre le autorità hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Giallo a Torino nella villa della famiglia Lavazza. Sabato 7 marzo è stato trovato il corpo senza vita di un uomo all’interno della residenza di Marco Lavazza, vicepresidente dell’omonimo e celebre gruppo del caffè espresso e dell’Unione Industriali del capoluogo piemontese. Secondo le prime informazioni diffuse dai carabinieri, la vittima sarebbe Ronald Adarlo, 50 anni, giardiniere e custode. La nota della famiglia Lavazza. La famiglia Lavazza ha diffuso una nota ufficiale esprimendo «profondo dolore e sgomento» per quella che definisce una tragica fatalità. Nel comunicato, Marco Lavazza e i suoi familiari ricordano Adarlo come una persona « molto cara », presente da molti anni nella loro vita, e assicurano piena collaborazione con le autorità per chiarire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Open.online

