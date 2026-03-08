Torino uomo trovato morto nella villa di Marco Lavazza | era un dipendente della famiglia

Nel pomeriggio, un uomo è stato trovato morto nella villa di Marco Lavazza a Torino. La vittima era un dipendente della famiglia Lavazza e il corpo è stato rinvenuto all’interno della residenza del vicepresidente dell’azienda. Gli investigatori stanno conducendo i rilievi per chiarire le circostanze del decesso. La dinamica e le eventuali cause sono ancora oggetto di accertamenti.

Il corpo scoperto nel pomeriggio nella residenza del vicepresidente della Lavazza. In corso gli accertamenti degli investigatori Un uomo è stato trovato senza vita all'interno della villa di Marco Lavazza, vicepresidente della storica azienda torinese Lavazza, a Torino. A fare la scoperta sarebbe stato personale presente nella proprietà, che ha immediatamente dato l'allarme ai soccorsi e alle forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni, riportate da TgCom24, la vittima sarebbe un dipendente della famiglia che lavorava stabilmente nella residenza. L'uomo, stando a quanto emerso nelle prime ore successive al ritrovamento, svolgeva mansioni di giardiniere e custode all'interno della villa.