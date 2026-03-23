Orzinuovi (Brescia), 23 marzo 2026 – Orzinuovi piange la sua tabaccaia, morta dopo un incidente domestico. Silvana Zupelli, 72 anni, storica tabaccaia orceana: è morta ieri sera, dopo cinque giorni di ricovero in seguito a una caduta dalla finestra della sua abitazione. L’incidente è avvenuto martedì mattina intorno alle 10, nella casa dove la donna abitava con la sorella Maria e il fratello sacerdote, don Guido. Cos’è successo. Secondo una prima ricostruzione, la donna si era sporta da una finestra del primo piano per pulire i vetri quando l’inferriata del davanzale ha ceduto: lo sganciamento del meccanismo di sicurezza avrebbe provocato la caduta di circa quattro metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cade dalla finestra mentre pulisce i vetri: morta Silvana Zupelli, storica tabaccaia di Orzinuovi

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