Sono passati trent’anni da quando una giovane segretaria di 25 anni è stata trovata morta nello studio di un commercialista a Chiavari. Era il 6 maggio 1996 quando il suo corpo fu scoperto in via Marsala. Le indagini si sono concentrate anche su un possibile utilizzo di una spillatrice come strumento del delitto. La vicenda rimane aperta, senza che siano state emesse condanne definitive.

Ricorrono 30 anni dall'omicidio di Nada Cella. Era infatti il 6 maggio 1996 quando la segretaria 25enne fu assassinata nello studio del commercialista Marco Soracco in via Marsala a Chiavari. Dopo decenni di indagini, le investigazioni sono ripartire su impulso della criminologa Antonella Delfino Pesce, che ha individuato, tra le carte, una persona attenzionata per soli cinque giorni poco dopo il delitto. Si trattava di Anna Lucia Cecere, che all'inizio del 2026 è stata condannata in primo grado a 24 anni di reclusione. Sentenza anche per Soracco, condannato a 2 anni per favoreggiamento. Sulla vicenda c'è un libro esaustivo, rigoroso e particolareggiato, che racconta in modo capillare l'omicidio, il suo retroterra e le indagini.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Forse uccisa con la spillatrice". Trent'anni fa l'omicidio di Nada Cella

La lettura della sentenza per l'omicidio di Nada Cella: Cecere condannata a 24 anni di carcere, d...

Notizie correlate

“Nada Cella fu uccisa per rancore, gelosia e invidia sociale”: le motivazioni della condanna di Anna Lucia Cecere per il delitto di 30 anni faL’omicidio di Nada Cella è un “delitto d’impeto”, crudele e aggravato dai futili motivi, che per i giudici del tribunale di Genova tra le sue radici...

Leggi anche: Omicidio Nada Cella: per i giudici Cecere “omicida per caso”

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Forse uccisa con la spillatrice. Trent'anni fa l'omicidio di Nada Cella.

Forse uccisa con la spillatrice. Trent'anni fa l'omicidio di Nada CellaRicorrono 30 anni dall'omicidio di Nada Cella. Era infatti il 6 maggio 1996 quando la segretaria 25enne fu assassinata nello studio del commercialista Marco Soracco in via Marsala a Chiavari. ilgiornale.it

Omicidio Cella, 6 maggio 2026: primo anniversario con sentenza dopo trent'anni di false promesseMancavano pochi minuti alle 9 del mattino del 6 maggio del 1996 quando la segretaria Nada Cella venne trovata in un lago di sangue in un ufficio di Chiavari dal suo datore di lavoro; la ragazza morirà ... primocanale.it