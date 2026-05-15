Omicidio di Massa Giacomo Bongiorni morto per un insieme di cause | la brutalità dell’aggressione nei risultati dell’autopsia
Un uomo è deceduto a seguito di un'aggressione avvenuta in un'area pubblica. Secondo i risultati dell'autopsia, la morte è stata causata da una serie di traumi subiti durante l'aggressione, tra cui pugni, un calcio al volto e una caduta violenta che ha portato a un impatto della testa contro il suolo. Le forze dell'ordine stanno indagando sul caso, che ha suscitato scalpore nella comunità locale. Nessuna informazione è stata ancora comunicata riguardo ai sospettati o alle circostanze precise dell'evento.
I pugni, l’impatto violento della testa per terra provocato dalla caduta, il calcio al volto. La morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l’11 e il 12 aprile a Massa al termine di una violenta colluttazione avvenuta in piazza Palma, nel cuore del centro storico cittadino, sarebbe stata provocata da un insieme di concause. È questo, in sintesi, il quadro che emerge dalla relazione dell’autopsia depositata alla Procura massese, nella quale il medico legale Francesco Ventura non individua una causa predominante del decesso. La morte di Giacomo Bongiorni provocata da un insieme di concause. L’esame, secondo quanto riferito da Il Tirreno, descrive invece una pluralità di fattori concorrenti che avrebbero portato alla massiva emorragia cerebrale risultata fatale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Omicidio Giacomo Bongiorni, parla l'amico della vittima - BellaMa' 13/04/2026
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