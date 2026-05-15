Omicidio di Chiara Poggi spuntano degli appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su Sempio
Nella richiesta di archiviazione relativa all'omicidio di Chiara Poggi, sono stati trovati dieci appunti manoscritti di autori sconosciuti. Questi appunti sono stati inseriti nella bozza di archiviazione presentata dagli inquirenti e ora sono al centro di un'analisi approfondita da parte della Procura di Brescia. La scoperta è stata fatta nel corso delle verifiche sui documenti ufficiali relativi al caso. La presenza di questi scritti ha suscitato l'interesse degli investigatori, che stanno valutando il loro contenuto e il possibile collegamento con la vicenda giudiziaria.
Spuntano appunti ignoti nella bozza di archiviazione per Andrea Sempio: dieci righe manoscritte, poi confluite nell'atto ufficiale, ora al vaglio della Procura di Brescia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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