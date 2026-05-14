Garlasco spuntano appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su Sempio

A Garlasco è stato rinvenuto un foglio con appunti sconosciuti durante l'esame della richiesta di archiviazione riguardante Sempio. La notizia è stata diffusa tramite un servizio di Amelia Cartia e riguarda il procedimento giudiziario in corso. La presenza di questi appunti ha attirato l'attenzione degli investigatori, che stanno analizzando il contenuto per verificare eventuali collegamenti con il caso. La vicenda si inserisce in un procedimento avviato alcuni mesi fa e ancora in fase di approfondimento.

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