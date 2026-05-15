Omicidio bracciante a Taranto 15enne confessa | Coltellate per difendere gli amici

Un ragazzo di 15 anni ha confessato di aver colpito con un coltello un bracciante durante una lite avvenuta a Taranto. Al momento dell’interrogatorio davanti al giudice, gli altri coinvolti hanno scelto di non rispondere. La vittima è deceduta a seguito delle ferite riportate. La polizia ha eseguito i rilievi sul luogo dell’incidente e sta indagando sulle circostanze che hanno portato all’aggressione. Sono in corso accertamenti per chiarire i dettagli dell’accaduto.

(Adnkronos) – Si sono avvalsi tutti della facoltà di non rispondere davanti al gip del tribunale dei minorenni di Taranto ma hanno reso dichiarazioni spontanee i quattro giovanissimi (due di 17 e due di 15 anni) che sono stati sottoposti a fermo per l'omicidio del migrante del Mali, Sacko Bakari, 35 anni, bracciante agricolo residente regolarmente in Italia ucciso la mattina del 9 maggio scorso in piazza Fontana, vicino alla città vecchia. Il 15enne che ha ammesso di aver sferrato i fendenti mortali con un coltello, che poi ha fatto ritrovare, ha detto di averlo fatto perché avrebbe visto una situazione pericolosa per i suoi amici. Per l'omicidio sono stati sottoposti a fermo anche due maggiorenni, rispettivamente di 19 e 22 anni. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Omicidio all’alba a Taranto, 35enne del Mali ucciso in piazza a colpi di cacciavite

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