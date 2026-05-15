Omicidio a Taranto 15enne confessa | Volevo difendere i miei amici

Un ragazzo di 15 anni ha confessato di aver ucciso un’altra persona a Taranto, dichiarando di aver agito per proteggere i suoi amici. Durante l'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari, il giovane ha spiegato di aver commesso il gesto per timore che i suoi amici potessero essere vittime di violenze. La versione fornita dal minorenne è stata raccolta dagli inquirenti, che stanno verificando le sue dichiarazioni e analizzando le circostanze dell’accaduto.

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Ha confessato l'omicidio dicendosi "profondamente dispiaciuto" il 15enne accusato di aver accoltellato am e ucciso il 35enne maliano Bakari Sako. A quanto si è appreso, durante le dichiarazioni spontanee davanti al gip del Tribunale dei minorenni di Taranto nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakari e di non aver notato che perdeva sangue.,, All'alba del 9 maggio scorso nella città vecchia di Taranto, c'era stata una discussione con la vittima nella piazza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidio a Taranto, 15enne confessa: "Volevo difendere i miei amici" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Omicidio all’alba a Taranto, 35enne del Mali ucciso in piazza a colpi di cacciavite Sullo stesso argomento Omicidio Bakari Sako, il 15enne tarantino confessa l’accoltellamento: «Sono profondamente dispiaciuto. Volevo difendere i miei amici»Ha confessato l’omicidio ritenendosi «profondamente dispiaciuto» il 15enne accusato di aver sferrato le coltellate che hanno ucciso il 35enne maliano... Taranto, 15enne confessa omicidio di Bakari SakoIl giovane è stato sottoposto a fermo insieme ad altri tre minorenni e ad un 20enne. Taranto, 15enne confessa l’omicidio del bracciante. Ritrovato il coltello usato nell’aggressione ift.tt/iEKJzUt x.com Dopo omicidio di Bakari Sako sit in contro razzismo a Taranto reddit Omicidio a Taranto, 15enne confessa 'Volevo difendere i miei amici'Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver sferrato le coltellate che hanno ucciso il 35enne maliano Bakari Sako. (ANSA) ... ansa.it Taranto, 15enne confessa l’omicidio del bracciante. Ritrovato il coltello usato nell’aggressioneUno dei cinque giovani fermati ha collaborato con la Polizia. Bakari Sako, 35 anni, era stato ucciso all’alba mentre andava al lavoro ... affaritaliani.it