bracciante ucciso a taranto 15enne confessa

Un giovane di 15 anni ha ammesso di aver inferto le coltellate che hanno causato la morte di un uomo di 35 anni sabato mattina in piazza Fontana a Taranto. La vittima, di nazionalità malese, è deceduta a seguito delle ferite riportate durante l’aggressione. La confessione del minorenne è arrivata nelle ore successive all’accaduto, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire le dinamiche dell’episodio.

Ha confessato di aver sferrato le coltellate che hanno ucciso il 35enne malese Bakari Sako, sabato mattina in piazza Fontana a Taranto. Il ragazzo di 15 anni arrestato per l’omicidio del bracciante si è presentato oggi davanti al gip del Tribunale per i minorenni di Taranto per l’udienza di convalida, nel corso della quale ha riferito di essere intervenuto per aiutare i suoi amici che stavano avendo una colluttazione con il 35enne. In tutto sei i giovani arrestati. Sono in tutto sei i giovani arrestati per l’omicidio dell’uomo, quattro dei quali minorenni. Anche gli altri minori si sono presentati oggi davanti al gip, avvalendosi della facoltà di non rispondere ma rendendo dichiarazioni spontanee e fornendo la loro versione sull’accaduto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Omicidio all’alba a Taranto, 35enne del Mali ucciso in piazza a colpi di cacciavite

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