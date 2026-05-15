La vicenda legata all’omicidio di Bakari Sako ha subito una svolta con la sospensione temporanea di 60 giorni riguardo al procedimento sul bar in cui la vittima si era rifugiata. La Polizia di Stato ha notificato il provvedimento, che riguarda l’attività del locale coinvolto. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle ragioni della sospensione né sui dettagli specifici dell’indagine in corso. La situazione rimane sotto attenzione da parte delle autorità competenti.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha notificato il provvedimento di sospensione per 60 giorni della SCIA per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dell’esercizio pubblico sito in Città Vecchia che nei giorni scorsi è stato teatro di un grave evento delittuoso.? Nella mattina del 9 maggio scorso, nei pressi di quell’esercizio pubblico, sei soggetti – dei quali quattro minori – avrebbero aggredito un cittadino straniero con calci, pugni e tre fendenti al torace ed al fianco, provocandone la morte.? Come noto, le indagini condotte dalla Squadra Mobile, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica e della Procura per i Minorenni, hanno consentito di sottoporre a fermo di indiziato di delitto i sei presunti responsabili del reato di omicidio aggravato dai futili motivi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Omicidio Bakari Sako, sospesa per 60 giorni la vicenda del bar in cui la vittima si era rifugiata

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