Durante l'aggressione, Bakari Sako si sarebbe rifugiato in un bar, dove l'esercente lo avrebbe allontanato prima che fosse ucciso. La procuratrice ha riferito di questa scena nel corso di un'udienza, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi dell'intervento del titolare del locale. La testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini sull'episodio che ha portato alla morte di Sako.

“Degenerazioni”. Non usa mezzi termini la procuratrice capo di Taranto, Eugenia Pontassuglia, nel commentari la morte di Bakari Sako, il 35enne maliano, regolare, ucciso all’alba a Taranto mentre si recava a lavorare. I fermati per omicidio sono alcuni giovanissimi. Secondo le indagini, l’uomo si sarebbe rifugiato in un bar ma l’esercente, invece di chiamare le forze dell’ordine, lo avrebbe cacciato in strada. Dove ha trovato la morte. "Bakari Sako persona vulnerabile e indifesa" Bakari Sako cacciato dal bar Sui social elogi ai presunti assassini di Bakari Sako Omicidio aggravato “Bakari Sako persona vulnerabile e indifesa” “C’è un contesto che desta particolare allarme.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bakari Sako cacciato dal bar dove si era rifugiato prima di essere ucciso, la rivelazione della procuratrice

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Bracciante Bakari Sako ucciso a Taranto dalla baby gang, in cinque fermati per l'omicidio del 35enneSvolta nell’omicidio di Bakari Sako, il bracciante maliano ucciso a Taranto: le indagini coordinate dalla Squadra Mobile hanno condotto al fermo di...

Bracciante ucciso con un cacciavite da un gruppo di giovani: Sako Bakari aveva 35 anni e stava andando a lavorareStava andando a lavorare in campagna alle prime luci dell’alba di sabato mattina in sella alla sua bicicletta quando è stato aggredito e ucciso da un...