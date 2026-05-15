Omicidio Bakari Sako 15enne confessa | ‘Paura di un’aggressione ai miei amici’

Un quindicenne ha ammesso di aver ucciso un giovane malese durante una lite in strada. Secondo quanto riferito, il ragazzo ha detto di aver agito per paura che il bracciante potesse aggredire i suoi amici. La confessione arriva dopo giorni di inchiesta e testimonianze raccolte sul luogo dell’incidente. La polizia sta continuando a verificare le circostanze dell’accaduto e a valutare le motivazioni del ragazzo, che ora si trova in custodia.

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