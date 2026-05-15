Omicidio Bakari Sako 15enne confessa | ‘Paura di un’aggressione ai miei amici’
Un quindicenne ha ammesso di aver ucciso un giovane malese durante una lite in strada. Secondo quanto riferito, il ragazzo ha detto di aver agito per paura che il bracciante potesse aggredire i suoi amici. La confessione arriva dopo giorni di inchiesta e testimonianze raccolte sul luogo dell’incidente. La polizia sta continuando a verificare le circostanze dell’accaduto e a valutare le motivazioni del ragazzo, che ora si trova in custodia.
“Volevo difendere i miei amici”. Sarebbe questa la motivazione che avrebbe spinto il giovane di 15 anni a sferrare i colpi mortali al bracciante malese, Bakari Sako, nelle prime ore del mattino del 9 maggio scorso. Il minorenne avrebbe confessato l’omicidio dell’uomo, mostrandosi “profondamente dispiaciuto” dinanzi al gip del Tribunale dei minorenni di Taranto, Paola Morelli. Nell’udienza di convalida del fermo il minore ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici subissero un’aggressione. Nella giornata di oggi anche gli altri tre minorenni hanno rilasciato delle dichiarazioni spontaneenelle quali avrebbero detto di non essersi accorti della gravità della situazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Taranto, 15enne confessa l’omicidio di Bakari Sako: “Volevo difendere i miei amici”
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