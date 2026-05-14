Omicidio alla festa dei bambini Spingardi a giudizio rischia l’ergastolo

Un uomo di 72 anni è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver sparato durante una festa per la fine dell’asilo, causando la morte di una donna e ferendo un’altra persona. L’episodio si è verificato in una località della provincia e ha portato all’apertura di un procedimento penale presso la Corte d’Assise. L’indagato si trova ora di fronte a accuse di omicidio volontario aggravato e tentato omicidio.

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di Antonella Marchionni Aveva sparato durante la festa per la fine dell’asilo uccidendo la cognata. Il 72enne Sandrino Spingardi è stato rinviato a giudizio e finirà davanti alla Corte d’Assise di Pesaro con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai motivi futili e abietti e tentato omicidio. Il processo per la morte di Griselda Cassia Nunez, uccisa a 44 anni a Marotta, si aprirà il 23 settembre. Lo ha deciso ieri il gup, respingendo la richiesta della difesa di eliminare l’aggravante. Con quella contestazione resta possibile l’ergastolo e l’imputato non ha potuto accedere al rito abbreviato. La tragedia risale all’11 luglio scorso, a Marotta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio alla festa dei bambini. Spingardi a giudizio, rischia l’ergastolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Spari alla cena di gala. Allen rischia ergastolo per tentato omicidio Delitto Genini: l’ex ossessivo rischia l’ergastolo per l’omicidioLa Procura di Milano ha richiesto il rito immediato per Gianluca Soncin, accusato di aver ucciso la modella Pamela Genini con una serie di violenti... Temi più discussi: Omicidio alla festa dei bambini. Spingardi a giudizio, rischia l’ergastolo; Poggibonsi, anno 1604, festa con omicidio alla Madonna del Piano; Uccise la cognata durante una festa, Sandrino Spingardi rinviato a giudizio; Nessun lavoro vale una vita. Lo sfogo della sorella della tabaccaia uccisa: Senza sicurezza non c'è dignità. Google per le tracce dei capelli(TG:e10838).cbz - Results on X | Live Posts & Updates x.com 100 NOTIZIE, TG H. 19:30 DEL 13 MAGGIO 2026. Omicidio Sacko Bakari, proseguono le indagini, verso la riqualificazione dell’ex facoltà di scienze della comunicazione e ...OMICIDIO DI BAKARI SACKO, PROSEGUONO LE INDAGINI: Si cerca una sesta persona per l’omicidio di Bakari Sako, il 35enne originario del Mali ucciso all’alba del 9 maggio in piazza ... studio100.it Omicidio a Taranto: Migrantes, interrogarsi sulla violenza del linguaggio e sull’ipocrisia dello sfruttamentoVi scriviamo con il cuore ancora scosso dagli eventi che hanno colpito la nostra comunità tarantina, sentendo il dovere di condividere con voi alcune riflessioni nate dal dolore, ma anche dalla spera ... agensir.it