Omaggio a Peppino Impastato Sindaci in Sicilia contro la mafia

Da ilgiorno.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso sabato, i sindaci di Dolzago e Barzanò hanno preso parte a una manifestazione a Cinisi, in provincia di Palermo, dedicata a Peppino Impastato, il giornalista assassinato dalla mafia nel 1978. L'evento ha attirato diverse persone che hanno ricordato la figura di Impastato e il suo impegno contro la criminalità organizzata. La partecipazione dei rappresentanti comunali si inserisce in una serie di iniziative locali e nazionali volte a contrastare la presenza della mafia nelle comunità.

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I sindaci di Dolzago, Paolo Lanfranchi, e di Barzanò, Gualtiero Chiricò, hanno partecipato sabato scorso alla manifestazione indetta a Cinisi, in provincia di Palermo, in memoria di Peppino Impastato, il giornalista ucciso da Cosa Nostra il 9 maggio 1978. "È stato un momento davvero importante per Dolzago – dice Lanfranchi - perché abbiamo portato la presenza della nostra comunità in un appuntamento significativo, nella giornata in cui si celebra la figura di Peppino Impastato e, più in generale, l’impegno di Casa Memoria, portato avanti anche da mamma Felicia. Di recente abbiamo inaugurato e intitolato la nostra scuola primaria proprio a Peppino e Felicia, altro elemento di unione con la realtà di Cinisi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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