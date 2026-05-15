Omaggio a Peppino Impastato Sindaci in Sicilia contro la mafia

Lo scorso sabato, i sindaci di Dolzago e Barzanò hanno preso parte a una manifestazione a Cinisi, in provincia di Palermo, dedicata a Peppino Impastato, il giornalista assassinato dalla mafia nel 1978. L'evento ha attirato diverse persone che hanno ricordato la figura di Impastato e il suo impegno contro la criminalità organizzata. La partecipazione dei rappresentanti comunali si inserisce in una serie di iniziative locali e nazionali volte a contrastare la presenza della mafia nelle comunità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui