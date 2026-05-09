Peppino Impastato 48 anni dopo corteo e note di memoria contro la mafia

Quarantotto anni dopo l'omicidio di un attivista e giornalista, si è svolto un corteo in memoria, accompagnato da note che ricordano la sua lotta contro la mafia. L'evento ha coinvolto persone di diverse età, che hanno ricordato la sua figura e il suo impegno nel promuovere iniziative culturali e antimafia. La commemorazione si è tenuta nel giorno anniversario della sua uccisione, avvenuta nel 1978.

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