Peppino Impastato 48 anni dopo corteo e note di memoria contro la mafia
Quarantotto anni dopo l'omicidio di un attivista e giornalista, si è svolto un corteo in memoria, accompagnato da note che ricordano la sua lotta contro la mafia. L'evento ha coinvolto persone di diverse età, che hanno ricordato la sua figura e il suo impegno nel promuovere iniziative culturali e antimafia. La commemorazione si è tenuta nel giorno anniversario della sua uccisione, avvenuta nel 1978.
Quarantotto anni fa, il 9 maggio 1978, la mafia uccideva a Cinisi l'attivista e giornalista Peppino Impastato, animatore instancabile di iniziative culturali e antimafia. Oggi viene ricordato con un presidio davanti al casolare in cui venne ucciso, lo storico corteo e, infine, un concerto accanto.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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