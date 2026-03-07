Luisa Impastato ospite di Semi di legalità | la vita di Peppino Impastato contro la mafia

Luisa Impastato, presidente dell’associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato di Cinisi, sarà ospite del prossimo evento nel progetto “Semi di Legalità” promosso dal Comune di Russi. L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere la cittadinanza in un percorso culturale ed educativo dedicato alla memoria di Peppino Impastato e alla lotta contro la mafia. L’evento si terrà prossimamente e vedrà la partecipazione di pubblico locale.

Luisa Impastato, presidente dell'associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato di Cinisi (Palermo), sarà la protagonista del prossimo evento rivolto alla cittadinanza nell'ambito del progetto del Comune di Russi "Semi di Legalità", percorso culturale ed educativo promosso in collaborazione con l'associazione Avviso Pubblico. Sabato 14 marzo, alle 17, la nipote di Peppino Impastato incontrerà il pubblico alla Biblioteca comunale, in via Godo Vecchia 10 (ingresso libero). Per l'occasione sarà presentato il libro di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso "Peppino Impastato.

