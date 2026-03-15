Manganiello nell’occhio del ciclone il silenzio stampa dell’Inter e la furia alimentata da quell’ammissione da parte dell’AIA

Manganiello è finito al centro delle discussioni dopo alcune dichiarazioni, mentre l’Inter ha deciso di mantenere il silenzio stampa. L’AIA ha rilasciato un’ammissione che ha scatenato reazioni di forte irritazione tra gli addetti ai lavori. La situazione si è intensificata con la crescente tensione tra le parti coinvolte, generando un clima di incertezza nel mondo del calcio.

Mercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon Riso racconta: «Ecco perché Tonali si è trasferito al Newcastle. Volevo portare via Frattesi dall’Inter, ecco cos’è successo» Moviola Udinese Juventus, Mariani promosso dai giornali: resta il dubbio sul gol annullato a Conceicao? Moviola Inter Atalanta, Manganiello bocciato dai giornali: che errore sul mancato rigore su Frattesi! Juve, Spalletti nel post partita: «Questa squadra ha sempre giocato a calcio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Manganiello nell’occhio del ciclone, il silenzio stampa dell’Inter e la furia alimentata da quell’ammissione da parte dell’AIA Articoli correlati Inter Atalanta, furia nerazzurra per l’arbitraggio di Manganiello: deciso il silenzio stampa!Mercato Inter, Nico Paz resta il sogno nerazzurro: non è impossibile! I dettagli Mercato Inter, Ausilio e Marotta al lavoro: sono quattro i colpi... Manganiello e Var nel mirino dell’Inter (che va in silenzio stampa). Palladino: “Non parlo di arbitri”Milano, 14 marzo 2026 – La volata finale Scudetto, come l’anno scorso, porta con sé polemiche arbitrali. Contenuti e approfondimenti su Manganiello nell Discussioni sull' argomento Inter, scoppia il caso Stramaccioni: l’attacco a Manganiello fa insorgere i tifosi, spunta una richiesta a DAZN; Silenzio Inter tra rabbia e paura dopo il pari con l'Atalanta: sparisce il post partita. Inter, scoppia il caso Stramaccioni: l’attacco a Manganiello fa insorgere i tifosi, spunta una richiesta a DAZNOpinioni contrastanti a DAZN dopo Inter-Atalanta. Marelli elogia l'operato di Manganiello, mentre Stramaccioni boccia le scelte dell'arbitro. E il web insorge. sport.virgilio.it E mentre il VAR dorme, il campionato si risveglia. L'Inter va con Pio, poi viene presa a 'colpi di Manganiello'Un punto in due giornate e il Milan (in attesa dalla sfida di stasera con la Lazio) in agguato. L'Inter complica la fuga scudetto nel giro di una settimana, con la complicità a distanza della coppia D ... msn.com Nell'azione convulsa del mancato rigore (netto) a #Frattesi c'è anche un contatto molto sospetto su #Dumfries. Manganiello e Gariglio eguagliano il record di Marcenaro e Fabbri (due penalty mancati nella stessa azione) in Milan-Bologna di inizio stagione. #In x.com #Inter-#Atalanta 1-1 L’#inter gioca un buon primo tempo, cala nella ripresa e subisce il pareggio nel finale di gara. Gol dell’atalanta palesemente irregolare per spinta su #Dumfries ritenuta regolare da #Manganiello. Nel finale negato rigore per fallo chiaro su facebook