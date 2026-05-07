È stato pubblicato un nuovo documentario prodotto dalla Figc che ripercorre la settimana decisiva per la qualificazione dell’Italia Under 19 al campionato europeo. Il filmato si concentra sul percorso della squadra guidata da Bollini, offrendo uno sguardo dettagliato sulle tappe che hanno portato gli azzurrini a conquistare il pass per il Galles. Il progetto mira a mostrare il dietro le quinte di questa importante fase di qualificazione.

“Dobbiamo avere una sola parola in testa, un solo obiettivo, il Galles”. Un viaggio prima immaginato e poi conquistato dall’Italia U19 di Alberto Bollini, che non era riuscita a centrare la fase finale dell’Europeo di categoria un anno fa. Quest’anno, sempre in Calabria – sede confermata per ospitare l’Elite Round – le cose sono andate diversamente. E gli azzurrini sono riusciti, in una settimana di forti emozioni e ottimi risultati, a conquistare il pass per il torneo continentale. Quello che l’Italia, lo ricordiamo, ha già conquistato nel 2023 a Malta (in quella squadra, tra gli altri, Pio Esposito, Pisilli, Ndour e Kayode). Stavolta i protagonisti sono diversi e c’è anche possibilità di conoscerli dietro le quinte, grazie al docufilm “Vestire l’azzurro” prodotto dalla Figc e disponibile da oggi sulla piattaforma Vivo Azzurro Tv.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia U19, dentro il sogno Europeo: "Vestire l’azzurro", il docufilm degli azzurrini verso il Galles

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