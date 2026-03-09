Inter oltre al danno la beffa | si ferma anche Bastoni? Cosa filtra sulle condizioni del difensore

L’Inter sta affrontando un momento di preoccupazione a causa delle condizioni di Alessandro Bastoni, che si è infortunato durante il derby uscendo dal campo dolorante. La squadra è in attesa di aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni e sui possibili tempi di recupero. La situazione ha suscitato grande attenzione tra i tifosi e i media sportivi.

