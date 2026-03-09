Calhanoglu si ferma per l’Inter oltre il danno anche la beffa | la notizia sui tempi di recupero

Calhanoglu si è infortunato durante l'allenamento e ha riportato un risentimento muscolare. L'Inter ha comunicato che il centrocampista dovrà fermarsi per un periodo non ancora definito, con i tempi di recupero che saranno valutati nelle prossime settimane. La squadra attende aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del giocatore e sui possibili interventi.

Inter News 24 Calhanoglu ha riportato un risentimento muscolare, arrivano le prime notizie sui possibili tempi di recupero. Solamente pochi minuti fa è arrivato il comunicato sulle condizioni di Hakan Calhanoglu. Il turco ha riportato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. Motivo per cui ieri non è sceso in campo nel derby perso per neanche un piccolo spezzone. Il club nerazzurro ha sottolineato come le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni. Nel frattempo arrivano le prime notizie, le prime ipotesi, sui tempi di recupero del centrocampista, che è reduce già da uno stop. Infortunio Calhanoglu – Gli aggiornamenti sulle condizioni. Inter, risentimento muscolare per Calhanoglu: quanto sta fuori e i tempi di recuperoIl centrocampista turco si è fermato per un problema muscolare. Inter, Calhanoglu si ferma di nuovo: leggero risentimento muscolare, il comunicatoAttraverso i propri canali ufficiali, l'Inter ha aggiornato sulle condizioni di Hakan Çalhano?lu, rimasto ieri in panchina nel derby di Milano. Nuovi problemi per Calhanoglu Aveva destato curiosità il suo mancato impiego nel Derby di ieri sera, ma nel post partita Chivu aveva già chiarito: "Non sta bene". Ed ecco il motivo: gli esami strumentali a cui si è sottoposto stamane hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni.