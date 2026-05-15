Oltre 270 milioni di euro e 92mila partecipanti | l’Italia sceglie Erasmus+ e cresce del 21% I dati del 2025

Da orizzontescuola.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, l’Italia ha registrato una partecipazione di oltre 92.000 persone al programma Erasmus+ e una spesa totale superiore ai 270 milioni di euro, con un incremento del 21% rispetto all’anno precedente. Questo dato riflette la crescita dell’interesse verso le opportunità di mobilità e formazione offerte dall’Unione Europea. Dal 2014, il programma ha coinvolto centinaia di migliaia di cittadini italiani, consolidando il suo ruolo come uno degli strumenti principali per lo studio e la formazione in Europa.

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Un motore silenzioso ma potentissimo muove da anni la formazione di centinaia di migliaia di cittadini europei. In mattinata, presso Europa Experience – David Sassoli a Roma, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ha presentato il Rapporto 2025, e i numeri raccontano di un’Italia che non solo partecipa, ma guida. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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