Oltre 270 milioni di euro e 92mila partecipanti | l’Italia sceglie Erasmus+ e cresce del 21% I dati del 2025

Nel 2025, l’Italia ha registrato una partecipazione di oltre 92.000 persone al programma Erasmus+ e una spesa totale superiore ai 270 milioni di euro, con un incremento del 21% rispetto all’anno precedente. Questo dato riflette la crescita dell’interesse verso le opportunità di mobilità e formazione offerte dall’Unione Europea. Dal 2014, il programma ha coinvolto centinaia di migliaia di cittadini italiani, consolidando il suo ruolo come uno degli strumenti principali per lo studio e la formazione in Europa.

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