Nel 2025 la spesa militare dell’Italia cresce del 20% ma è al di sotto del 2% del Pil

Nel 2025, la spesa militare dell’Italia aumenta del 20% rispetto all’anno precedente, anche se rimane sotto il 2% del prodotto interno lordo. Lo Stockholm International Peace Research Institute ha comunicato alla NATO che la differenziazione tra le spese militari essenziali e quelle correlate rischia di creare rendicontazioni poco chiare. Questa situazione può ridurre la trasparenza e limitare il controllo pubblico sulle spese militari.

L’Italia è tra i primi 15 Paesi al mondo per spesa militare (al 12esimo posto), con un aumento significativo della spesa (+20% nel 2025 sul 2024) e un peso sul Pil in crescita, ma rimane sotto la soglia del 2% del prodotto interno lordo (1,9 per cento). A scattare la fotografia di questo aspetto è l’ultimo rapporto sulla spesa militare globale pubblicato lunedì 27 aprile dalla Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). Dodici dei primi 15 paesi per spesa militare hanno aumentato i propri stanziamenti nel 2025, mentre solo Stati Uniti, Regno Unito e Israele hanno registrato una diminuzione. Gli Stati che si collocano nella...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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