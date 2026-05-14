A Catania, durante un'operazione congiunta tra Polizia e vigili urbani, sono stati multati più di cento motociclisti per aver guidato senza casco. L'intervento ha coinvolto numerosi controlli nelle strade cittadine, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme di sicurezza. La maggior parte delle sanzioni è stata applicata a motociclisti che non indossavano il dispositivo di protezione obbligatorio durante la guida.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione congiunta tra Polizia e vigili urbani. Più di cento motociclisti sono stati sanzionati a Catania nel corso di un’intensa attività di controllo dedicata alla sicurezza stradale. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato insieme agli agenti della polizia municipale in diverse zone della città. I controlli hanno interessato il centro storico, il lungomare e vari quartieri periferici, con particolare attenzione al rispetto delle norme sull’uso del casco. Moto sequestrate e tentativi di fuga. L’attività è stata eseguita dagli agenti delle Volanti e delle moto-volanti della Questura, in collaborazione con il servizio Viabilità della polizia locale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Controlli a Catania: oltre cento motociclisti multati per guida senza casco

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