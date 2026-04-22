A causa della guerra, il costo dei preservativi è aumentato, rendendo più difficile l'accesso a questi contraccettivi. Questo incremento si aggiunge alle difficoltà già esistenti nel reperire prodotti di questo tipo a causa di problemi nelle catene di approvvigionamento. La situazione influisce sulla disponibilità e sui prezzi, creando ulteriori ostacoli per chi desidera utilizzare metodi contraccettivi efficaci.

Fate l’amore, non fate la guerra? Facile a dirsi, più costoso a farsi. Tra gli effetti del conflitto in Medio Oriente c’è anche un incremento del prezzo dei preservativi, almeno quelli prodotti dall’azienda malese Karex, fornitore di marchi leader come Durex e Trojan, oltre che di sistemi sanitari nazionali come l’Nhs britannico e di programmi di aiuto globali gestiti dalle Nazioni Unite. Intervistato da Bloomberg, l’amministratore delegato Goh Mia Kiat ha detto che l’azienda prevede di aumentare i prezzi dei suoi preservativi del 30 per cento nei prossimi mesi, a causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento e all’aumento dei costi.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Per colpa della guerra ora aumenta anche il prezzo dei preservativi

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