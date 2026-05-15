Oh ma che c***o GF Vip Lucia presa dal braccio e portata via con la forza da Alessandra Mussolini e Antonella Elia

Nella Casa del Grande Fratello Vip, l’atmosfera si fa sempre più tesa con l’avvicinarsi della semifinale. Durante una recente scena, una concorrente è stata presa dal braccio e portata via con la forza da due altre partecipanti, una delle quali è Alessandra Mussolini, mentre l’altra è Antonella Elia. L’episodio ha suscitato scompiglio tra gli altri concorrenti e ha attirato l’attenzione dei telespettatori. La scena ha generato reazioni di sorpresa e sconcerto tra i presenti nella casa.

Nella Casa del Grande Fratello Vip l’atmosfera si fa sempre più tesa con l’avvicinarsi della semifinale. Le prove del balletto mettono sotto pressione i concorrenti e trasformano anche un semplice allenamento in un terreno di scontro. Il gruppo si divide, le opinioni si accendono e ogni errore diventa motivo di discussione. Durante la preparazione della coreografia emergono subito le prime frizioni, soprattutto nel team femminile. A far scattare la scintilla è una battuta ironica sulle prove, che viene colta al volo per criticare apertamente chi sta guidando il gruppo. Le parole pungenti non passano inosservate e scatenano una reazione immediata, portando a un acceso botta e risposta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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