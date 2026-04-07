GF Vip Antonella Elia delusa da Alessandra Mussolini | Non me l’aspettavo prima empatizzava con me

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha espresso delusione nei confronti di Alessandra Mussolini, affermando di non aspettarsi un cambiamento nel suo atteggiamento. La gieffina ha dichiarato che in passato Mussolini aveva mostrato empatia nei suoi confronti, ma ora le sue parole sono cambiate. La discussione ha suscitato attenzione tra gli altri partecipanti e il pubblico.

Antonella Elia si sfoga al Grande Fratello Vip, cosa ha detto la gieffina contro Alessandra Mussolini. Ad Antonella Elia non va proprio giù il fatto che Alessandra Mussolini ha improvvisamente cambiato atteggiamento nei suoi confronti al G rande Fratello Vip. All’inizio si sostenevano a vicenda e sembravano sempre più unite, nell’ultima puntata del reality però si è sentita tradita quando ha deciso di nominare proprio lei per appoggiare Paola Caruso dopo il loro scontro. In questi giorni la gieffina sta manifestando la sua immensa delusione, dopo aver detto a Renato e Raoul che non vuole avere più niente a che fare con lei si è sfogata anche con Adriana Volpe. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Alessandra Mussolini tra i concorrenti del Gf Vip senza Signorini, il cast da Adriana Volpe ad Antonella EliaIl cast dei concorrenti della nuova edizione del Gf Vip, senza Alfonso Signorini e con Ilary Blasi alla conduzione, è stato svelato ufficialmente.

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