Tra il 2009 e il 2016 sono stati pubblicati più di 3.000 messaggi sul forum «Italian seduction», alcuni dei quali contenevano commenti riguardanti esperienze personali e atteggiamenti su relazioni e incontri. Un utente conosciuto con il nickname Andreas ha scritto di essere stato ossessionato da una ragazza a 18 anni, e sono emerse diverse coincidenze tra il nick, l'auto usata e altri dettagli.

Oltre 3mila messaggi comparsi sul forum «Italian seduction» tra il 2009 e il 2016. E poi una serie di coincidenze: il nickname, l’auto utilizzata, i nomi di familiari, l’età. Diversi elementi fanno pensare che dietro l’utente “Andreas” possa esserci Andrea Sempio, 38 anni, oggi al centro delle nuove indagini della procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. A rafforzare questa ipotesi è stata anche la sua avvocata, Angela Taccia, amica di lunga data dell’indagato, che ha dato per probabile che almeno uno dei messaggi sia effettivamente riconducibile al suo assistito. Il post sull’amore ossessivo Il messaggio più discusso, come riporta il Corriere della Sera, è datato 30 novembre 2010 ed è apparso su un forum dedicato alla seduzione.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, Sempio e i 3mila messaggi sul forum di seduzione (con il nickname Andreas): «A 18 anni ero ossessionato da una ragazza». La frase choc sullo stupro

Sempio e quei 3mila messaggi sul forum di seduzione: «A 18 anni ero ossessionato da una ragazza»

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Una raccolta di contenuti

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