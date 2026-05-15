Oggi parte il Main Event del primo Italian Poker Masters

Oggi prende il via il Main Event del primo Italian Poker Masters al Casinò di Campione d’Italia. L’evento ha attirato numerosi giocatori, molti dei quali hanno partecipato già nelle fasi preliminari dei tornei precedenti. Il terzo piano del casinò è stato aperto ufficialmente per ospitare questa competizione, che si svolge nel contesto di una manifestazione creata anche per soddisfare le richieste dei partecipanti. La giornata si preannuncia ricca di sfide e confronti tra appassionati di poker.

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C'è grande attesa a Campione d'Italia per un torneo pensato anche dai giocatori. Il terzo piano del Casinò di Campione apre le porte all'IPM che però ha visto già numerosi giocatori battagliare nei primi tornei. Il Main Event avrà quattro flight e il vincitore verrà premiato lunedì. Attesi tanti big nell'enclave italiana Un nuovo acronimo si è inserito nel calendario eventi del 2026. Come sempre, la PokerStars Live Room di Campione d'Italia è al centro dell'action made in Italy (e non solo). Oggi scatta il Main Event del primo Italian Poker Masters, un torneo pensato anche dai giocatori Tutto è pronto per il 990€ dell'IPM: Italian Poker Masters. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Oggi parte il Main Event del primo Italian Poker Masters ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MUCCO - Main Event (Official Visualizer) Sullo stesso argomento Leggi anche: Italian Serier of Poker: il Main Event vive il proprio day 2 A Campione debutta il nuovissimo Italian Poker MastersL'appuntamento è dal 13 al 18 maggio nella PokerStars Live Room di Campione che farà da cornice anche a questo nuovo festival dedicato al poker... Il Great American Bash 2004 ha avuto il Main Event più strano della storia reddit L'inchiesta del NewYorkTimes (qui tradotta da Rep) conferma pressioni e opacità, anche nell'organizzazione di Eurovision (del resto main sponsor israeliano). Ma non svela illeciti, al massimo spinte furbette e voto organizzato - e l'uso geopolitico di #ESC non x.com