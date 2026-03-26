A Campione si prepara a ospitare un nuovo evento di poker, con il debutto del Italian Poker Masters previsto per il 13 maggio 2026. Questa manifestazione segue la conclusione della terza edizione dell'Italian Poker Challenge, svoltasi recentemente presso la PokerStars Live Room della località. La nuova tappa si inserisce nel calendario degli eventi organizzati nella stessa sede.

L'appuntamento è dal 13 al 18 maggio nella PokerStars Live Room di Campione che farà da cornice anche a questo nuovo festival dedicato al poker sportivo di alto livello. Debutta l'Italian Poker Masters: un festival che nasce dai back dei giocatori. Ecco il calendario completo Ci siamo messi alle spalle la terza edizione dell'Italian Poker Challenge. Ad aprile toccherà alle Italian Series of Poker ma la grande novità, in quel di Campione, riguarda il debutto dell'Italian Poker Masters. Nella nostra intervista realizzata con Germano Martucci, all'indomani del PokerStars Open, c'era, tra le righe, aria di sorpresa. E puntuale è arrivata la notizia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A Campione debutta il nuovissimo Italian Poker Masters

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