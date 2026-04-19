Il Main Event della serie italiana di poker prosegue con il suo day 2, dopo aver concluso i vari flight di day 1. Al momento, sono disponibili una graduatoria provvisoria e alcuni numeri parziali sui partecipanti. Per conoscere con precisione il montepremi complessivo e gli assegni destinati ai primi classificati, bisognerà attendere alcune ore dopo l'inizio della giornata. La situazione rimane in evoluzione, con i giocatori pronti a sfidarsi per avanzare nella competizione.

Al termine dei vari flight di day 1, abbiamo graduatoria e numeri provvisori. Per l'ufficialità di montepremi totale e assegni per per le prime posizioni, bisgnerà aspettare un paio d'ore dopo lo start di giornata. Intento ieri sono stati assegnati altri due titoli. E c'è chi ha sfiorato la clamorosa doppietta in 24 ore Il giorno sicuramente più affollato in quel di Campione. Tutta la sala sarà gremita con i protagonisti che hanno superato il day 1. Al momento il totale degli iscritti è ancora provvisorio. Tutto è pronto però: il Main Event ISOP oggi vivrà il proprio day2. Suriano resta chipleader Ieri i colori al tavolo erano ben quattro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italian Serier of Poker: il Main Event vive il proprio day 2

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