Oggi a Fuori Porta il caso David Rossi con il giornalista-testimone

Oggi a Fuori Porta si affronta il caso “David Rossi” con la presenza di un giornalista-testimone. La sezione lucchese di Aiga ripropone anche quest’anno “Indagini in libreria – Storie italiane di true crime”, una serie di incontri dedicati a fatti di cronaca giudiziaria. La rassegna combina elementi di cronaca, divulgazione e analisi legale, ripercorrendo casi italiani noti e meno noti. La partecipazione è aperta a tutti e segue il successo della precedente edizione.

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Dopo il grande interesse e la partecipazione registrati nella scorsa edizione, la sezione lucchese di Aiga ripropone “Indagini in libreria – Storie italiane di true crime”, la rassegna che intreccia cronaca giudiziaria, divulgazione e approfondimento giuridico. Un ciclo di incontri che, anche per il 2026, porterà al centro del dibattito alcuni dei casi più controversi della storia italiana, raccontati attraverso le voci di autori, giornalisti, investigatori e avvocati. L’iniziativa, ospitata dalla libreria “Fuori Porta” (via Dante Alighieri 154), si conferma come uno spazio di confronto aperto tra professionisti del diritto e pubblico, capace di unire rigore e narrazione, analisi e coinvolgimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oggi a Fuori Porta il caso “David Rossi“ con il giornalista-testimone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Crans-Montana, Portavano le bottiglie con le candele sopra, sono fuggito immediatamente Sullo stesso argomento Procura di Siena riapre il caso David RossiNuovo fascicolo a tredici anni dalla caduta di Rocca Salimbeni dopo l’acquisizione delle perizie della commissione parlamentare SIENA – La morte... Leggi anche: David Rossi, il caso riaperto a Siena. La commissione: “Fu omicidio” Gita fuori porta raggiungibile in treno da Milano reddit giornata fuori porta. domani live. non so cosa fare prima. e mi devo tagliare i capelli che sembro un x.com