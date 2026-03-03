Procura di Siena riapre il caso David Rossi

La Procura di Siena ha riaperto il caso sulla morte di David Rossi, l’ex capo comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, che si verificò il 6 marzo 2013. Dopo tredici anni, le autorità hanno deciso di avviare un nuovo fascicolo di indagine sulla vicenda. L’attenzione sulla vicenda si concentra sulla ricostruzione degli eventi e sui dettagli legati alla sua morte.

Nuovo fascicolo a tredici anni dalla caduta di Rocca Salimbeni dopo l'acquisizione delle perizie della commissione parlamentare SIENA – La morte David Rossi torna sotto la lente della magistratura. A distanza di tredici anni dai fatti, la Procura di Siena ha aperto un nuovo fascicolo d'indagine sulla vicenda che riguarda l'ex capo comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, precipitato il 6 marzo 2013. La notizia è stata anticipata dal giornalista Massimo Giletti nel corso della trasmissione Lo Stato delle cose, in onda su Rai 3, e trova conferma nella richiesta formale inviata dagli inquirenti alla Commissione parlamentare d'inchiesta bis. Il procuratore Boni: "Ci siamo subito messi in moto, ma nel riserbo". I consulenti della commissione bis parlano di omicidio tout court o di omicidio come conseguenza di altro reato. Quelle ferite sui polsi