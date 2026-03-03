David Rossi il caso riaperto a Siena La commissione | Fu omicidio

La procura di Siena ha deciso di riaprire le indagini sulla morte di David Rossi, l’ex responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi, morto nel 2013 dopo essere caduto dalla finestra del suo ufficio. La commissione ha confermato che si trattò di omicidio, riaccendendo il caso che era stato chiuso in passato. Le nuove verifiche sono state avviate di recente, senza dettagli aggiuntivi sulla procedura.

La procura di Siena ha riaperto le indagini sul caso della morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi precipitato dalla finestra del suo ufficio nel 2013 in circostanze ancora misteriose. La news sulla riapertura del caso è stata anticipata da Massimo Giletti in apertura della puntata di lunedì 2 marzo de 'Lo Stato delle cose' su Rai3. "Questa sera posso anticipare che in base a una serie di notizie che abbiamo con certezza e che sono in mano al presidente Vinci e alla commissione parlamentare" d'inchiesta, "possiamo dire che non si tratta di suicidio, ma è stato un omicidio.

